В Госдуме призвали депутатов отказаться от обращения «господин»

Володин призвал депутатов обращаться друг к другу «товарищ»
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с предложением использовать формы обращения «товарищи» или «коллеги», избегая обращений «господа».
Володин обратился к депутатам Госдумы с предложением изменить формат официального обращения друг к другу, передает РИА «Новости».
На пленарном заседании он подчеркнул, что использование форм «товарищ» и «коллега» должно стать нормой в парламенте.
«Уважаемые коллеги, вот давайте мы все-таки примем в Думе, чтобы у нас была форма обращения товарищ, коллега. Без господ. Можно, как вы считаете, коллеги? Есть здесь господа или нет? Все товарищи», – заявил Володин.