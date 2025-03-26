В Госдуме призвали депутатов отказаться от обращения «господин»

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с предложением использовать формы обращения «товарищи» или «коллеги», избегая обращений «господа».

Володин обратился к депутатам Госдумы с предложением изменить формат официального обращения друг к другу, передает РИА «Новости».

На пленарном заседании он подчеркнул, что использование форм «товарищ» и «коллега» должно стать нормой в парламенте.