Премьер-министр России Михаил Мишустин пошутил, что не является коммунистом. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время разговора с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Когда Мишустин выступал с отчетом в Государственной думе, Володин назвал российского премьера «государственником и гуманистом».

«Продолжая дискуссию с председателем Государственной думы, хочу сказать, что я не коммунист», — возразил ему Мишустин.

В ответ на это Володин заявил, что коммунисты «были разные».

«Я сказал, государственник и гуманист, но на самом деле, что касается коммунистов, разные были коммунисты. Но в коммунистов отбирали, и это были лучшие в основном люди», — уточнил Володин.

Ранее Мишустин заявил, что Россия должна обеспечить свою технологическую независимость.