Путин посетил Национальный центр «Россия»

Национальный центр «Россия», расположенный на Красной Пресне, посетил глава государства Владимир Путин. Об этом сообщает тележурналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

В ходе визита президент ближе познакомится с экспозицией центра и проведет заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Летом 2024 года Путин поручил создать в столичном «Экспоцентре» национальный центр «Россия», который должен сохранить наследие одноименной выставки, проходившей на ВДНХ. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.

Глава государства назвал продвижение российских традиционных духовно-нравственных ценностей главной целью центра «Россия». Посетив его впервые, Путин отметил, что такая сплоченность людей и вера в страну «дорогого стоят».