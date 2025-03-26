Путин внес в парламент договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Московский Комсомолециещё 4

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию Госдумы и Совета Федерации договор о стратегическом партнерстве с Ираном.

Путин внес в парламент договор о стратегическом партнерстве с Ираном
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Как говорится в документе, который пооявился на официальном портале опубликования правовых актов, официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального Собрания этого договора назначен замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Напомним, что сам договор был подписан в Москве 17 января 2025 года президентами двух стран Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом. Работа над историческим документом шла три года.

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