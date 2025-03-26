«Нам повезло». Володин высказался о Владимире Путине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России повезло с ее президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости. Володин назвал Путина преимуществом страны.

О Путине Володин высказался во время заседания, на котором Дума знакомилась с отчетом о работе правительства за 2024 год. Спикер Думы подчеркнул, что преимущество России заключается не в нефти или газе, а в ее президенте.

«Нам повезло с президентом. <…> И сегодня весь мир это признал, и нам надо сделать со своей стороны все зависящее», - подчеркнул Володин.

Он добавил, что созданная Путиным экономическая модель показывает свою работоспособность и преодолевает вызовы. Также спикер Думы подчеркнул, что правительство эффективно реализует поручения президента.

Ранее Володин заявил, что против России ведется «жесточайшая борьба» со стороны западных стран. Он подчеркивал, что Путин делает все для укрепления страны и решения вопросов глобальной безопасности. Спикер Думы отмечал, что сейчас крайне важны «сплоченность и консолидация всех» вокруг президента РФ.