Зюганов назвал гениальное изобретение Путина

Международные организации БРИКС и ШОС — это гениальное изобретение, которое реализовали российский президент Владимир Путин совместно с председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

«Создание БРИКС и ШОС — это гениальное изобретение Путина и Си Цзиньпина», — подчеркнул Зюганов во время отчета правительства РФ в Госдуму.

Мероприятие транслируется на телеканале «Россия 24».

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Также председатель партии положительно оценил задачу, поставленную Путиным, по укреплению суверенитета РФ в целом. В качестве положительного примера выполнения данной инициативы Зюганов назвал укрепление отношений с Беларусью в рамках союзного государства.