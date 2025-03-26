В Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что власти стран ЕС пытаются внушить своим гражданам представление о России как о «второсортной державе, не имеющей права диктовать условия». Об этом сообщает ТАСС.

В СВР подчеркнули, что руководство Евросоюза использует «пропагандистские приемы Третьего рейха», чтобы запугивать рядовых европейцев «российской угрозой». По информации разведки, ЕС применяет «нацистские методы массовой манипуляции сознанием».

По данным СВР, руководство Еврокомиссии планирует «в ручном режиме» руководить ведущими европейскими СМИ для «правильной подачи русского вопроса», передает РИА Новости. Российская разведка также обвинила ЕС в планах переписать историю, чтобы молодые европейцы не знали, что именно Россия одержала победу над нацизмом во Второй мировой войне.

Ранее в СВР заявили, что власти западных стран принимают меры, чтобы скрыть от своих граждан информацию о популярности нацистской идеологии на Украине. По данным разведки, немецкие СМИ получили указание от правительства исключить из фото- и видеоматериалов свидетельства использования солдатами ВСУ «жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией».