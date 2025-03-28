Комитет Госдумы изучит предложения СК по защите граждан от нападения животных

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рассмотреть предложения Следственного комитета по вопросу защиты граждан от нападения бездомных животных. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Комитет Госдумы изучит предложения СК по защите граждан от нападения животных
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Ранее к Володину с соответствующими предложениями обратился глава СК Александр Бастрыкин.

«На основе анализа следственной практики подготовлены конкретные предложения. Комитет ГД совместно с рабочей группой изучит их в совокупности с имеющимися инициативами депутатов и рассмотрит возможность их реализации в законопроекте», — сказал спикер Госдумы.

СК предлагает исключить возможность возвращения бездомных животных в места их обитания после отлова, усилить контроль за деятельностью уполномоченных должностных лиц.

Кроме того, среди инициатив ведомства: повышение требований к гражданам, приобретающим потенциально опасных животных, а также занимающимся их разведением, запрет самовыгула наиболее опасных животных, обязательный учет и чипирование домашних животных.

26 марта Следственный комитет сообщил, что число нападений собак на людей в России с 2022 года выросло в 5,2 раза, а количество случаев, требующих правовой оценки, – в 6,5 раза.

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