Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил работу главы Минфина России Антона Силуанова по увеличению объема доходов федерального бюджета, которые выросли в 2024 году на 26 процентов, и назвал его лучшим министром. Об этом сообщает РИА Новости.

Высказывания политика прозвучали в ходе заседания нижней палаты российского парламента, посвященного отчету премьер-министра РФ Михаила Мишустина о работе правительства.

«Раньше был лучший министр мира, а с бюджетом были проблемы, а сейчас вот лучший министр, которому Дума аплодирует, а бюджет растет», — прокомментировал свой отзыв Володин. «Что лучше, когда Сорос признает или там в Евросоюзе лучшими, или когда представители народа аплодируют», — также отметил он.

Доходы бюджета РФ в 2025 году, как ожидается, составят 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона при дефиците в 1,173 триллиона. В прошлом году последний показатель достиг, по словам Силуанова, 1,7 процента ВВП.