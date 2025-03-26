Реализация Черноморской инициативы окажется победой президента России Владимира Путина.

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Об этом пишет британская газета The Times.

«Соглашение о перемирии в Черном море будет победой для Путина», - говорится в сообщении издания.

Как напоминает газета, соглашение предполагает исключение применения силы в Черном море и обеспечение безопасности судоходства.

По оценке Times, Россия окажется в большем выигрыше, чем Киев, от прекращения огня в море и возможном запрете на удары по энергетическим объектам.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Россия продолжает работу с США по реализации Черноморской инициативы, эти контакты весьма продуктивны.

Черноморская инициатива, также известная как зерновая сделка, действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года между Россией, Турцией, Украиной и ООН. После РФ отказалась продлевать договоренности из-за возникших разногласий с другими участниками сделки. Она предполагала вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.