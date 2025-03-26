Мишустин обратился к россиянам с просьбой

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к гражданам с призывом игнорировать любые входящие вызовы или сообщения в зарубежных мессенджерах, якобы поступающие от государственных органов власти. Он подчеркнул, что государственные структуры не используют иностранные мессенджеры для коммуникации с гражданами.

Выступление Мишустина в Госдуме в среду было посвящено отчету о деятельности правительства за 2024 год и стало первым подобным отчетом для текущего состава кабинета министров, утвержденного президентом Владимиром Путиным в мае прошлого года после его инаугурации.

Премьер-министр также перечислил ряд мер, направленных на защиту граждан от мошеннических действий, включая маркировку международных звонков, использование двухфакторной аутентификации для доступа к государственным и банковским сервисам, а также возможность установления запрета на нежелательные рекламные звонки.

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