Лавров сообщил о подготовке к визиту западного лидера в Москву

Ведется активная подготовка к визиту президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, который принял приглашение российского лидера Владимира Путина принять участие в праздновании Дня Победы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Активно готовимся к визиту президента Республики Куба товарища Мигеля Диас-Канеля. Ценим, что он принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в торжествах по случаю 80-летия Великой Победы», - подчеркнул глава МИД России.

Лавров также отметил, что визит кубинского лидера совпадет и с еще одной юбилейной датой – 65-летием установления двусторонних дипломатических отношений. В Москве рассчитывают, что контакты с Кубой, в том числе и на высшем уровне, приведут к «дальнейшему углублению стратегического партнерства».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что военные Мьянмы вместе с расчетами ВС РФ пройдут парадным маршем по Красной площади 9 Мая. Также участие в параде в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне примут военнослужащие из Белоруссии и Таджикистана.