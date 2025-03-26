"Год будет проклят": польский ясновидящий сделал прогноз о Путине

Польский таблоид Super Express опубликовал мрачный прогноз ясновидящего Кшиштофа Яцковского, который считает, что 2025-й год "станет проклятым" из-за того, что президент России Владимир Путин переиграет главу Белого дома Дональда Трампа, а последствия этого сотрясут весь мир. Отметим, что Яцковский и ранее давал неоднозначные шокирующие прогнозы о будущем Польши и мира, но его любят цитировать развлекательные польские газеты.

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"Путин обманет Трампа, чтобы американский президент напал, в частности, на Иран", — приводит издание слова Яцковского.

Он также отметил, что США находятся в сложном экономическом положении, потому что американская промышленность в значительной степени основана на производстве и продаже оружия. По словам провидца, когда Америка поймет, в каком бедственном положении находится, то вызовет крах на рынке криптовалюты, что приведет к масштабному мировому кризису.

Но это станет только началом глобальных финансовых потрясений, которые затронут многие страны, утверждает Яцковский.