Мишустин предупредил о новой угрозе для российского общества

Большая доля нелегальной миграции в России несет прямую угрозу общественной стабильности и безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов. По его словам, миграционная политика требует особенно взвешенного подхода, так как охватывает сразу несколько сфер.

Миграционная политика — крайне чувствительный вопрос, многогранный. Большая доля нелегальной миграции — это вообще угроза общественной стабильности и безопасности, — подчеркнул Мишустин.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян спрогнозировал наплыв мигрантов из Азиатско-Тихоокеанского региона (Индия, Филиппины, Шри-Ланка) для решения кадрового кризиса в России. Он связывает это с подписанными соглашениями о взаимопризнании дипломов, например с Мьянмой, что откроет поток как высококвалифицированных, так и низкоквалифицированных работников.