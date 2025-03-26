Карасин высказался о новой встрече делегаций России и США

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что пока не известно, когда могут состояться новые переговоры России и США. Об этом сообщает РИА Новости.

Очередной раунд переговоров РФ и США прошел в Эр-Рияде 24 марта. На этой встрече экспертные группы в первую очередь обсуждали безопасность судоходства в Черном море. Карасин входил в состав российской делегации.

«К сожалению, этого не знают даже на небесах», - так Карасин ответил на вопрос журналистов о перспективе и сроках новых переговоров.

По итогам последней встречи в Эр-Рияде Госдепартамент США сообщил, что Россия и Украина договорились о перемирии в Черном море. Стороны условились «исключить применение силы» на море и не допустить использования коммерческих судов в военных целях.

В Кремле подчеркнули, что перемирие на море начнется только после отмены санкций против Россельхозбанка и российских производителей продовольствия и удобрений. Также стороны договорились разработать меры для реализации прекращения атак по энергетическим объектам.