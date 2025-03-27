В Кремле оценили перспективы диалога с Вашингтоном

Точных дат по новому раунду переговоров делегаций России и США пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

У него спросили, когда и где пройдет новый раунд переговоров делегаций России и США.

«Пока точных дат нет», — ответил Песков.

При этом он отметил, что диалог Москвы и Вашингтона будет продолжаться «в любом случае».

Напомним, что прошлый раунд переговоров РФ и США состоялся 24 марта в Эр-Рияде. По его итогам Москва и Вашингтон согласились разработать договоренности, позволяющие реализовать прекращение огня по объектам энергетики России и Украины на 30 суток. При этом данный срок уже начал отсчитываться с 18 марта. Кроме того Москва и Вашингтон договорились обеспечить реализацию черноморской инициативы. Однако договоренность вступит в силу только после выполнения ряда условий со стороны России, которые включают в себя снятие санкций с Россельхозбанка.