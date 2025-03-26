Захарова прокомментировала арест главы Гагаузии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала арест в Молдавии главы Гагаузии Евгении Гуцул «беспределом» и «открытым политическим террором». Ее слова приводит Telegram-канал МИД России.

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По ее словам, Молдавия превратилась в полицейское государство, о чем свидетельствуют жалобы оппонентов нынешних властей на произвол правоохранительных органов. Она добавила, что в республике на неугодных политиков заводятся уголовные дела, а русскоязычные СМИ подвергаются цензуре и закрываются.

Захарова добавила, что в Молдавии под наиболее ожесточенный прессинг попадают именно те политики и журналисты, которые выступают за выстраивание конструктивных отношений с Россией. Дипломат выразила надежду, что в деле Гуцул «будет соблюдена законность и демократические принципы, прежде всего касающиеся защиты прав и свобод человека».