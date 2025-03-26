Зюганов указал, с кого Путину надо брать пример

Глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал президента России Владимира Путина брать пример с белорусского лидера Александра Лукашенко и «доказать, что наша страна будет действительно передовой». Его слова приводит газета «Московский комсомолец».

По мнению главы КПРФ, сейчас из-за высокой ключевой ставки экономика России находится под угрозой.

«⁠У нас задыхается промышленность, задыхается машиностроение, бизнес, стройки. Если так продержат еще полгода, мы начнем опускаться в лихие 90-е. Это категорически недопустимо и невозможно», - заявил Зюганов в преддверии отчета в Госдуме премьер-министра России Михаила Мишустина.

Он также отметил, что у президента Владимира Путина «есть еще пять лет, чтобы доказать и показать, что наша страна действительно будет передовой». И в этом стоит взять пример с Лукашенко, который смог сохранить после распада СССР машиностроение и новые технологии, а также все социальные программы по поддержке населения.

«Мне кажется, этот образ и пример, в том числе и для президента Путина, и премьера Мишустина, весьма показателен», - заключил Зюганов.

Напомним, что 21 марта ЦБ России в третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Решение регулятора совпало с прогнозами большинства аналитиков. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркивала, что вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки снизилась, а внутренний спрос и ситуация на рынке труда свидетельствуют о траектории «мягкой посадки», по которой движется экономика РФ.