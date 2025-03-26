Песков выразил соболезнования по поводу гибели журналистки Прокофьевой

В Кремле соболезнуют родным и близким погибшей журналистки Анны Прокофьевой, а также всему коллективу Первого канала, где она работала.

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Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Еще одна потеря журналистов - Первый канал, Анна Прокофьева, - сказал Песков. - Машина подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима".

"Мы соболезнуем в первую очередь родным Анны и всему коллективу Первого канала", - добавил он.

Сегодня стало известно, что съемочная группа Первого канала подорвалась на мине в Белгородской области. Прокофьева погибла, оператор Дмитрий Волков ранен и находится сейчас в тяжелом состоянии.