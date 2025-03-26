Россия выступает за то, чтобы Арктика представляла собой регион международного сотрудничества и доверия.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Артистический регион требует международного сотрудничества, это действительно настоятельная потребность. Россия выступает за то, чтобы Арктика была территорией сотрудничества, взаимного доверия, а также сложения сил (...). Потенциал этого региона является огромным», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков указал на то, что Москва на данный момент «не видит взаимности в сотрудничестве от приарктических стран». Однако он подчеркнул, что российская сторона «сохраняет желание осваивать регион вместе с ними».

9 января Песков говорил, что Арктика является зоной национальных интересов России. По его словам, Москва заинтересована в сохранении мира и стабильности в этом регионе.

Кроме того, в ходе прямой линии президент Владимир Путин пообещал обсудить с правительством новые меры развития Арктики — среди них и возведение новых кинотеатров на Севере.