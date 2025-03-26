В Кремле прокомментировали задержание главы Гагаузии

Власти Молдавии открыто оказывают давление на оппонентов действующего президента страны Майи Санду.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действующая власть использует методы самого неприкрытого нажима на действующих политиков», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал задержание башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева вечером 25 марта. По его оценке, объектом преследования молдавских властей становится любой политик, имеющий хоть какую-то популярность в стране и представляющий теоретическую угрозу Санду.