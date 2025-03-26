Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о моратории на удары по энергообъектам.

Он отметил, что мораторий на удары по энергоинфраструктуре должен безусловно соблюдаться.

При этом Песков подчеркнул, что российские военные его исполняют. Так он ответил на вопрос, продолжается ли действие моратория с учетом того, что ВСУ с 18 марта уже не раз атаковали российскую энергетику.

«Приказ Путина относительно моратория действует и исполняется нашими вооруженными силами», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что временный мораторий на удары по украинским и российским энергообъектам действует в течение 30 суток начиная с 18 марта 2025 года.