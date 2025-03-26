Хинштейн отреагировал на смерть военкора Прокофьевой в Курской области

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн отреагировал на гибель военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой. Своими мыслями он поделился в своем Telegram-канале.

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Хинштейн сравнил журналистов с солдатами — они также постоянно находятся на передовой, чтобы рассказать мирным гражданам о происходящем на фронте.

Врио губернатора Курской области добавил, что оператор Дмитрий Волков также был серьезно ранен в регионе: он получил минно-взрывную травму, многочисленные ожоги кожи и дыхательную путей и сейчас подключен к аппарату ИВЛ. Хинштейн пообещал сделать все возможное для сохранения его жизни.

Родным и близким погибшей Анны Прокофьевой Хинштейн выразил соболезнования.

— Уверен, что несмотря на все происки врага, наши журналисты по-прежнему будут открывать миру правду о том, что происходит на нашей земле!, — заключил Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при выполнении профессионального долга. Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине. Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков был тяжело ранен.

В понедельник, 24 марта, при обстреле в ЛНР погибли трое российских журналистов — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Также скончались еще трое гражданских. После этого российские политики обратились в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО с требованием прояснить ситуацию. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».