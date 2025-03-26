Как Россия остановит отправку китайских миротворцев на Украину

Россия способна наложить вето на возможную инициативу отправки миротворцев из Китая на Украину, сообщает газета South China Morning Post (SCMP). По данным издания, такая возможность существует благодаря статусу постоянного члена Совета Безопасности ООН.

© chameleonseye/iStock.com

Учитывая, что Россия отвергает европейских миротворцев и предпочитает контролировать ситуацию на своих условиях, миротворческая инициатива с участием Китая столкнется со значительным дипломатическим препятствием, — отмечает SCMP.

Издание подчеркивает, что отправка миротворческого контингента возможна лишь при наличии официального мандата ООН. Без него Китай не сможет предпринять подобных действий на законных основаниях.

Китай раздумывает над отправкой миротворцев на Украину

Ранее Китай уже начал изучать возможность отправки миротворцев на Украину, зондируя позицию европейских стран. Так, китайские дипломаты в Брюсселе обсуждают целесообразность такого шага с представителями ЕС, взвешивая все возможные последствия.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о переговорах с Китаем по поводу китайских миротворцев на Украине. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он коротко заявил: «Нет».