В Госдуме раскрыли, кем заменят мобилизованных в случае ротации в зоне СВО

В случае ротации ВС РФ в зоне специальной военной операции на замену действующим военнослужащим уйдет подготовленный резерв. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Он заверил, что потенциальная ротация не ухудшит боеспособность ВС России. Все решения, касающиеся боевых действий, принимаются только тогда, когда это позволяет ситуация, указал парламентарий.

«Война — дело счетное. Очень четко все просчитывается, эмоциональных решений нет. Сейчас высчитаны все риски. Резерв же не сидел и не пил чай, резерв готовился. Все подсчитали, постепенно его вводили в реальные боевые действия. Значит, сочли его подготовку достаточной», — сказал Колесник.

Накануне президент России Владимир Путин назвал «острым» вопрос ротации военнослужащих в зоне военной операции на Украине. По его словам, за время боевых действий многие мобилизованные стали профессиональными военными, но в вопросе ротации власти будут исходить из реалий на фронте. Подробнее о выступлении президента на Совете по культуре — в материале «Газеты.Ru».