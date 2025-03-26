В Госдуме оценили возможность новой волны мобилизации после слов Путина

Новой волны мобилизации в России в ближайшее время не предвидится, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он пояснил, что Министерство обороны РФ фиксирует увеличение числа желающих служить по контракту. По словам парламентария, такая тенденция заметна в частности в Крыму.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин ответил на вопрос писателя Захара Прилепина о необходимости ротации мобилизованных. По словам президента, ситуация острая, но Минобороны работает над ней.

Депутат Михаил Шеремет, комментируя News.ru. слова главы государства, заявил, что в складывающейся ныне обстановке нет предпосылок для новой мобилизации.

«Минобороны фиксирует значительный рост числа желающих на контрактной основе уйти на СВО защищать свою родину», — сказал он.

Путин заявил о возможной ротации военных из зоны СВО

Депутат Госдумы Андрей Колесник поддержал мнение Шеремета. По словам парламентария, сейчас у ВС РФ хватает сил для ротации, однако некоторые ветераны останутся до победы и будут выполнять поставленные задачи вместе с новыми военнослужащими. Кроме того, сейчас у армии имеется резерв обученных военных, которые будут постепенно заменять тех, кому ротацию разрешат в соответствии с указами президента.