В Госдуме объяснили указ Путина о ротации войск в зоне СВО

Ротация войск в зоне СВО позволит сменить уставших бойцов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, замена состава — это не только вопрос справедливости, но и стратегическая необходимость. Он отметил, что за последние полтора года удалось подготовить качественный резерв, что ранее было сложно из-за нехватки опытных бойцов, и предположил, что ротация будет постепенной и пройдет по строго регулируемым военными указами.

Кто первым ушел на фронт, кто сейчас воюет — это настоящие боги войны, но и они устают. Было бы справедливо, чтобы их сменили. Так всегда делали во время войны. У нас не война, у нас специальная военная операция. Сумели подготовить очень хороший резерв. Где-то год-полтора назад это было практически невозможно, так как не хватало качественно подготовленных бойцов, приехали бы ребята неподготовленные. Те, кто сейчас в резерве, они должны постепенно заменять тех, кому ротация будет разрешена в соответствии с указами президента, это больше касается военных законов, а не общегражданских, — пояснил Колесник.

Депутат допустил, что некоторые бойцы предпочтут остаться на передовой и продолжат участвовать в специальной военной операции. Он также подчеркнул, что Вооруженные силы РФ продолжают наступление в ходе СВО.

Предположу, что часть бойцов не захотят уходить на ротацию и захотят остаться. Армия наступает, отрабатывает, что положено, отрабатывает четко по наемникам. Людям надо отдыхать, вполне нормальный шаг. Это всегда подтверждается, — резюмировал Колесник.

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