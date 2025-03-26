Новый посол России отправляется в Вашингтон

Сегодня новый посол России в США Александр Дарчиев должен отправиться в Вашингтон. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РИА Новости.

«Посол отправится в Вашингтон, как ожидается, 26 марта», - пояснил он, не приведя каких-либо подробностей.

6 марта президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева, ранее занимавшего пост директора департамента Северной Америки в российском внешнеполитическом ведомстве, чрезвычайным и полномочным послом в США. По совместительству он будет постоянным наблюдателем РФ при организации Американских государств в Вашингтоне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главными задачами нового посла станут развитие отношений со США и защита российских интересов.