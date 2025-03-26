Лавров сравнил Байдена с обиженным ребенком

Ситуация в отношениях России и США при бывшем американском президенте Джо Байдене была аномальной, а поведение тогдашнего хозяина Белого дома было глупым и больше походило на детсадовскую обиду. Об этом заявил Первому каналу глава российского МИД Сергей Лавров.

Он считает, что то, что российская сторона испытывала при Байдене, — это аномалия.

«Это не делает чести политикам, тем более с таким опытом, как у Байдена. Он гордился своим опытом. Но когда ты вдруг, как мальчик в детском саду, отворачиваешься от девочки или девочка от мальчика, мол, я с тобой не буду дружить, не будем гулять во дворе, это глупо», — заявил Лавров.

Он отметил, что сейчас, несмотря на серьезные разногласия, Россия и США возобновили диалог, и отношения стран возвращаются к нормальности. Лавров отметил, что диалог между стран необходим, и они обсуждают не только вопросы Украины.

Министр обратил внимание, что у США и Китая тоже имеется немало разногласий, но при этом диалог у них никогда не прерывался.