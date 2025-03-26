Стало известно о визите Сийярто в Россию

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии запланировал визит в Россию на 26 марта, передает ТАСС.

Источник в российской столице подтвердил, что Сийярто ожидается в Москве для переговоров.

В ходе визита планируется обсудить вопросы двусторонних внешнеэкономических отношений, а также актуальные политические темы.

Ожидается, что встреча пройдет в конструктивной атмосфере, что позволит укрепить сотрудничество между двумя странами.

Напомним, в понедельник Белый дом опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде 23–25 марта.

Венгерский министр иностранных дел заявил о снижении угрозы эскалации конфликта благодаря российско-американским переговорам и выразил надежду на отсутствие вмешательства в них со стороны Брюсселя.