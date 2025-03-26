В России объяснили нежелание Европы принять позицию Трампа

Lenta.ru

Европа не хочет принять позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта и диалогу с Россией из-за опасений относительно репутационных потерь, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

В России объяснили нежелание Европы принять позицию Трампа
© Lenta.ru

«Тут могут быть только догадки, но европейские лидеры за время конфликта много всего наговорили. У Трампа такого не было, ему легче идти на контакт с нашей страной, потому что категоричные заявления делал его предшественник Джо Байден и его администрация. Но европейцы остались на своих постах и теперь просто не могут отступить назад», — считает политик.

По мнению Журовой, Европа не может пойти на диалог с Россией, потому что это предполагало бы отказ от ряда тезисов, звучавших ранее. Депутат объяснила, что речь, в частности, о признании России агрессором и заявления о планах страны напасть на ЕС.

«Они теперь не понимают, как им выйти из ситуации без репутационных потерь. Но лучше выходить хоть как-то, чем допускать новые человеческие жертвы», — заметила Журова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа прямо противоречит позиции администрации Трампа. Он также назвал мечтателями тех, кто стремится отправить европейские войска на Украину.

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