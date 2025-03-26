В РФ предложили ввести ограничения на получение жилищного сертификата

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что необходимо наделить правом на получение государственного жилищного сертификата только тех граждан России, кто получил российское гражданство не менее десяти лет назад, за исключением жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

По его мнению, мигранты продолжают «паразитировать» на социальных программах, действующих в России.

«Получив правдами и неправдами гражданство России, бывшие иностранцы ловко проворачивают «хитрые» схемы и получают в первых рядах государственные жилищные сертификаты. При этом коренные семьи десятилетиями ждут квартиру», — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее СК заподозрил замглавы Мытищ в незаконной выдаче жилищного сертификата.