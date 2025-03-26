Лавров: диалог между Россией и США является возвращением к нормальности

Диалог между Россией и США необходим, а его возобновление является возвращением к нормальности, заявил в интервью Первому каналу глава российского МИД Сергей Лавров.

«То, что сейчас мы, несмотря на серьёзные разногласия, возобновили диалог — это возвращение к нормальности. Такой диалог необходим. Тем более, что обсуждается не только Украина», — отметил российский министр.

По его словам, то, что отношения наших стран испытали при бывшем президенте США Джо Байдене, является аномалией.

«Это не делает чести политикам, тем более с таким опытом, как у Байдена. Он гордился своим опытом. Но когда ты вдруг, как мальчик в детском саду, отворачиваешься от девочки или девочка от мальчика, мол, я с тобой не буду дружить, не будем гулять во дворе — это глупо», — сказал Лавров.

Ранее Россия и США договорились продолжить работу по достижению прочного и продолжительного мира на Украине, говорится в заявлении Кремля по итогам экспертных консультаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.