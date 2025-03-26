Дубинский: украинская делегация ничего не решала на переговорах в Эр-Рияде
Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил уверенность, что на переговорах в Эр-Рияде украинская делегация ничего не решала.
По его словам, статус делегации Украины не позволяет ей вести субъектные переговоры, а её роль состояла только в получении новых указаний.
«Люди, представляющие Украину на этих встречах, решений не принимают, они лишь исполнители. А исполнителям не хватает ни квалификации, ни умственных способностей, чтобы анализировать полученную информацию», — написал Дубинский в Telegram-канале.
Ранее Дубинский назвал «дешёвым водевилем» появление украинской делегации в камуфляже на переговорах с США в Эр-Рияде.
Бывший президент Украины Пётр Порошенко, в свою очередь, усомнился в легитимности делегации Украины в переговорах с США в Эр-Рияде.