Кремль: договоренности с США по Черному морю вступят в силу после отмены санкций

Кремль опубликовал на своем сайте перечень российских и украинских объектов, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергосистеме, согласованный Москвой и Вашингтоном в ходе переговоров в Саудовской Аравии. В список вошли: — НПЗ и нефтехранилища, — трубопроводы с насосными станциями, — инфраструктура производства и передачи электроэнергии (подстанции, трансформаторы), — атомные электростанции, — дамбы гидроэлектростанций.

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Мораторий действует ~30 дней с 18 марта 2025 года~ и может быть продлен. При этом если одна из сторон нарушит договоренности, вторая получит право отказаться от их соблюдения. Публикация моратория вызвала критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что "россияне пытаются перекрутить договоренности", в частности, в том, что касается моратория на удары. "Они пытаются извратить договоренности и фактически обмануть и наших посредников, и весь мир.

Есть абсолютно четкие заявления, опубликованные Белым домом. Каждый может увидеть, что там сказано. И есть то, о чем снова лжет Кремль. Якобы тишина в Черном море зависит от снятия санкций, якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта", - заявил Зеленский.

По его словам, Киев согласовал с Вашингтоном, что прекращение огня по объектам энергетики начнется после того, как Белый дом выпустит соответствующее заявление — это произошло 25 марта. Россия же считает, что мораторий действует с 18 марта - в эту дату президент РФ Владимир Путин согласился на предложение Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта от ударов. При этом в течение последней недели ВСУ несколько раз атаковали различные НПЗ и нефтегазовые станции в России.

О чем договорились в Эр-Рияде: снятие санкций и тишина на Черном море Вечером 25 марта сперва Белый дом, а затем и Кремль опубликовали заявления по итогам переговоров в столице Саудовской Аравии. Помимо моратория на удары по объектам энергетики, Москва и Вашингтон договорились о реализации так называемой Черноморской инициативы - она должна обеспечить безопасность судоходства в Черном море, отказ от применения силы и использования коммерческих судов в военных целях. Вторым пунктом договоренностей стало согласие США помогать восстановить доступ российского продовольствия и удобрений на мировой рынок.

В Кремле подчеркнули, что возвращение к Черноморской инициативе возможно только после соблюдения ряда условий: — снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в торговле, а также их подключения к SWIFT и открытия необходимых счетов; - снятия ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, а также страховых компаний, работающих с их грузами; - отмены санкций против судов под российским флагом и ограничений на обслуживание судов в портах, если они задействованы в перевозке продовольствия и удобрений; - снятия рестрикций на поставки в Россию сельскохозяйственной техники и товаров, задействованных в производстве продовольствия.

В заявлении Кремля отмечается, что РФ и США "приветствуют добрые услуги" третьих стран, нацеленные на поддержку реализации этих договоренностей. "Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира", — заключает пресс-служба Кремля. Между тем, Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме отметил, что Соединенные Штаты добились "значительного прогресса" в урегулировании российско-украинского конфликта.

По его словам, к выполнению соглашения о перемирии в Черном море подключены и другие страны, активно участвующие в этом процессе. Американский лидер выразил уверенность, что этот вопрос будет решен, поскольку он представляется ему одной из наименее сложных проблем. Трамп также заявил, что США обдумывают "пять или шесть условий", выдвинутых Россией для перемирия в Черном море.

"Мы прямо сейчас думаем о них. Были пять или шесть условий, мы изучаем их все", — ответил президент. 24 марта в Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между Россией и США.

В Москве отмечали, что это консультации "технических команд". Российскую сторону представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Со стороны США участие приняли старший директор Совета нацбезопасности Белого дома Эндрю Пик и директор по планированию Госдепа Майкл Антон.