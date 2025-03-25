Кремль раскрыл последствия нарушений Украиной моратория на удары

В случае нарушения моратория на удары по энергообъектам одной из сторон, другая может считать себя свободной от обязательств по его соблюдению. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в telegram-канале Кремля.

«В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению», — говорится в сообщении.

Кремль опубликовал список объектов, подпадающих под действие моратория на удары

Это положение было оглашено после согласования перечня российских и украинских объектов, которые попадают под временный мораторий, утвержденный как Россией, так и США.

Ранее Кремль опубликовал перечень объектов энергосистемы России и Украины, которые должны быть исключены из целей для атак в рамках соглашения о моратории. Эта договоренность была согласована между российской и американской сторонами.