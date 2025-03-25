Россия не может верить президенту Украины Владимиру Зеленскому без внешних гарантий выполнения обязательств, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу. Глава МИД подчеркнул, что любые договоренности с Киевом должны контролироваться третьими сторонами.

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Наша позиция простая: на слово мы верить не можем этому человеку, — сказал Лавров.

Министр отметил, что Россия не отказывается от участия в обсуждении черноморской инициативы, но требует более приемлемых условий. Лавров указал на нарушения украинской стороной договоренностей и на угрозу любой новой договоренности без внешнего контроля. Также он упомянул о диверсиях и провокациях, которые, по мнению Москвы, происходят при участии Киева.

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Ранее Лавров вспомнил, как Россия согласилась на все условия возобновления зерновой сделки по просьбе президента Турции Эрдогана, а Украина в последний момент выдвинула новые требования. Министр отметил, что Москва даже согласилась на киевское условие не атаковать украинские ядерные объекты, несмотря на регулярные обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

Кроме того, по мнению Лаврова, Зеленский отказывается от перемирия, ожидая от США гарантий ядерного удара по России. Так, на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ дипломат раскритиковал планы западных стран ввести миротворцев на Украину, назвав это попыткой спасти киевский режим от народного гнева.