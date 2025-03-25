Кремль опубликовал список объектов, подпадающих под действие моратория на удары

Кремль опубликовал список объектов, которые попадают под действие временного моратория на удары по энергообъекты. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Саудовской Аравии. В нем было указано, что стороны намерены подготовить список мер, направленных на установление временного прекращения огня по энергообъектам.

Как сообщили в Кремле, в список объектов, попадающих под действие соглашения вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефтегазопроводы и нефтехранилища, насосные станции, а также инфраструктура, вырабатывающая и передающая электричество.

Ранее Кремль раскрыл договоренности с США о прекращении огня.