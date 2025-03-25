Раскрыт главный спорный момент в переговорном процессе по Украине

Главным вопросом для России в контексте переговоров по урегулированию украинского конфликта остается судьба вошедших в ее состав новых регионов, выразил мнение в беседе с NEWS.ru германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что некоторые части этих территорий по Конституции теперь входят в состав РФ, однако пока не находятся под ее контролем.

Эти территории надо было завоевывать, а сейчас, ни США, ни ЕС не допустят их передачи в руки России. Другое дело, что продолжится поиск дипломатических вариантов. Совершенно точно пойдет речь о демилитаризации этих регионов, — пояснил эксперт.

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По его мнению, стороны урегулирования уже свыклись с тем, что Украина не сможет вернуть земли, уже оказавшиеся в руках России.

Но отдавать территории, которые не под контролем российской армии, ни США, ни Европа, ни Украина не собираются, — подчеркнул Рар.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что РФ и США по итогам переговоров в Эр-Рияде достигли договоренностей, связанных с возобновлением «Черноморской инициативы». Стороны условились, что в рамках ее реализации коммерческие суда не должны использоваться в военных целях. В американском письменном заявлении по итогам встречи говорится, что Москва и Вашингтон продолжат работу над прочным миром на Украине.