Дмитриев объяснил срыв зерновой сделки действиями команды Байдена

«Черноморская зерновая инициатива» была приостановлена в 2023 году из-за невыполнения администрацией экс-президента США Джо Байдена ключевых условий в рамках сделки, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Администрация президента Байдена саботировала и не выполняла требования России, согласованные с ООН, что привело к срыву сделки в 2023 году», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава РФПИ назвал «Черноморскую инициативу» стратегическим успехом России и США, которая позволит обеспечить зерном более 100 млн человек.

Россия и США по итогам переговоров технических групп в Эр-Рияде договорились обеспечить в Чёрном море безопасность судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.