Кремль раскрыл договоренности с США о прекращении огня

Пресс-служба Кремля раскрыла детали договоренностей о прекращении огня, которые были достигнуты во время разговора делегаций из США и России в Саудовской Аравии.

Как сказано в заявлении по итогам консультации России и США, которая состоялась в Эр-Рияде 24 марта, обе стороны согласились разработать договоренности, позволяющие реализовать прекращение огня по объектам энергетики России и Украины на 30 суток. При этом, срок прекращения огня уже отсчитывается — согласно заявлению, договоренности вступили в силу 18 марта 2025 года. Кроме того, стороны могут продлить прекращение огня, либо выйти из соглашения, если одна из сторон нарушит установленные договоренности.

Кремль опубликовал заявление по итогам консультаций в Эр-Рияде

«Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон. Россия и США приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах. Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира», — сказано в сообщении.

Помимо этого, в заявлении по итогам переговоров также говорится о том, что Россия и США договорились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы». В рамках этого проекта, стороны собираются обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Кроме того, Белый дом также пообещал «способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок».

Впрочем, договоренности о «Черноморской инициативе» вступают в силу только после снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в международной торговле продовольствием. Кроме того, для реализации инициативы, российская сторона ожидает снятия целого ряда других антироссийских санкций.

«Снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования. Снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрениями, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений; Снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями; Снятия ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений», — уточняется в заявлении.

Напомним, что встреча Эр-Рияде состоялась 24 марта. Она продлилась больше 12 часов.