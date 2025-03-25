Кремль опубликовал заявление по итогам консультаций в Эр-Рияде

Москва выпустила заявление по итогам экспертных консультаций с Вашингтоном, состоявшихся накануне в Эр-Рияде. Текст приводит пресс-служба Кремля.

Встреча продлилась больше 12 часов. Участники трижды уходили на перерыв и потом продолжали диалог.

В США призвали отстранить Уиткоффа от переговоров после слов об Украине

Российскую делегацию возглавляли председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.