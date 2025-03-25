Путин рассказал о будущем Курской области

Все разрушенное в Курской области после вторжения ВСУ будет восстановлено, жители не останутся в беде. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с деятелями культуры.

«Россия не оставит живущих в Курской области и пострадавших от ВСУ, разрушенное будет восстановлено», — сказал Путин.

Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Назван возможный срок полного выхода ВСУ из Курской области

По словам Путина, ВСУ, уходят из региона, специально разрушают объекты культурного наследия. Он пообещал, что чинящие преступления боевики будут наказаны.