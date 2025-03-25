Лавров назвал окружение Трампа причиной ухудшения отношений России и США

Как уточнил министр иностранных дел, речь идёт о первом президентском сроке главы Белого дома.

По словам Сергея Лаврова, Дональд Трамп успел получить бесценный опыт в вопросе необходимости собственной команды.

«Отношения портились в решающей степени потому, что в первый срок Трампа вокруг него собрались случайные люди», — отметил глава МИДа России в интервью Первому каналу.

Лавров раскрыл планы США на переговоры с Россией и Украиной

Как подчеркнул министр, несмотря на то, что «вся внешняя политика Трампа — это американские национальные интересы», президент США понимает, что у других стран, «особенно у великих держав», тоже есть свои интересы.