Путин заявил о возможной ротации военных из зоны СВО

Минобороны России изучает вопрос о ротации военных, первыми ушедших на фронт. Об этом завил президент Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Как заявил глава государства, в вопросе проведения возможной ротации Россия будет исходить из реалий на земле.

«Этот вопрос (проведения ротации военнослужащих — прим. «Ленты.ру») стоит остро. Безусловно, его не забываем», — высказался российский лидер.

Путин и путь: найдено необычное объяснение решений президента

В 2022 году Россия провела частичную мобилизацию, в ходе которой в Вооруженные силы были призваны около 302 тысяч резервистов. Согласно указу о мобилизации, основаниями для увольнения с военной службы в период мобилизации являются достижение предельного возраста или не позволяющее воевать состояние здоровья. Таким образом, мобилизованные уже больше двух лет продолжают участвовать в спецоперации на Украине.