США и Россия договорились обеспечить безопасность судов в Черном море

Белый дом: США и Россия договорились обеспечить безопасность судов в Чёрном море
Представители Соединённых Штатов и России договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы против коммерческих судов в Чёрном море.
Об этом сообщили в Белом доме по итогам встречи в Эр-Рияде.
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Москва не может на слово верить Владимиру Зеленскому в вопросе возобновления «Черноморской инициативы».