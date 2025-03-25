США и Россия договорились обеспечить безопасность судов в Черном море

Представители Соединённых Штатов и России договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы против коммерческих судов в Чёрном море.

Об этом сообщили в Белом доме по итогам встречи в Эр-Рияде.

В США призвали отстранить Уиткоффа от переговоров после слов об Украине

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Москва не может на слово верить Владимиру Зеленскому в вопросе возобновления «Черноморской инициативы».