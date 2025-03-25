Путин и путь: найдено необычное объяснение решений президента

Вы же заметили, что нам больше не показывают наших руководителей, чиновников и прочую элиту на службах в храмах? Они попробовали «как Путин», но тут долго притворяться не получится, и потому тихонько отползли. А Путина показывают. Он православным не притворяется. И это многое объясняет.

© Московский Комсомолец

Совершенно случайно на просторах Интернета я наткнулся в телеграм-канале Hard Blog на совершенно чудесную метафору:

«Власть — это когда водитель ведет раздолбанную колымагу по бездорожью, судорожно вцепившись в руль. Дороги нет, как нет и карты, пункт назначения неизвестен. Колымага ломается, периодически заканчивается бензин. Все время вырывают руль из рук пассажиры, желающие порулить, утверждающие, что уж они-то знают дорогу. Все орут и требуют ехать каждый в свою сторону. Водителя периодически меняют, один раз даже алкаш сел за руль и чуть не завез всех в овраг. А еще какие-то истерички кричат, что им открылись глаза: это не автобус, а автозак, всех везут в тюрьму, поэтому предлагают немедленно разбить машину и начать жечь покрышки. А другие транспортные средства то подрезают, то блокируют дорогу, то их водители предлагают выйти раз на раз. Все недовольны машиной, дорогой, водителем, другими пассажирами, кто-то с завистью смотрит в окно на более дорогие тачки и требует такую же, кому-то душно, кому-то дует, кто-то требует повернуть обратно...»

Четверть века назад водителем был выбран Владимир Путин. Все было. И попытки вырвать руль, и истеричные крики про автозак, и подрезание на дороге, и недовольство всем подряд. И дорога-то вела, если честно, на свалку подержанных машин, которые как ресурс используют более успешные автовладельцы. Но вот вырулил же. Так резко три года назад повернул, что особо крикливые, кричавшие из окон под одобрительные гудки других машин про автозак, повылетали наружу. Не на широкую автотрассу выехал, но на подъездную к ней дорогу (а ведь дальше тоже выбор предстоит — левый поворот или правый поворот).

Ну и при чем тут христианское мировоззрение водителя? Давайте попробуем разобраться на одном примере. Колымага досталась водителю в весьма плачевном состоянии. Латать нужно было всё и сразу, чтобы хотя бы в сносных условиях ехать. Те, кому это доверили, в целом-то справились (объективно: Россия-2000 и Россия-2025 это две разные страны). Но надо же, оказались вовсе не идеальными людьми. И врали, и воровали. А главное — опутали всё своими связями. Начнешь рубить сплеча — начнет разваливаться.

На уровне сиюминутной справедливости очень хочется, чтобы был наказан грешник. Просто бурлит и кипит — почему Чубайс в Израиле, где у него все хорошо, а не на Колыме? А за что, собственно? Где уголовное дело с обвинениями конкретно Чубайса в конкретных преступлениях? Кто его мешает возбудить — лично Путин, что ли? Нет. Но если потянуть за Чубайса, то в ходе расследования можно, образно говоря, и на самого себя выйти. Где найти столько рыцарей без страха и упрека, с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками? Вы вот лично, да, именно вы, никогда не «решали вопросики», сунув, условно, купюру кому надо? Не мы такие — жизнь такая? Ну-ну.

Философ Дугин говорит: «Эти чудовищные коррупционеры, поганая дегенеративная элита, которая при первой сложности сбежала из страны и начала ее проклинать, — все это появилось не сегодня и не вчера. Это же тот арсенал, который достался Путину по наследству из 1990-х. Вот это все, вот это гнилье, которое стоит во главе страны, оно на самом деле наша политическая, экономическая, культурная элита. Все это эпоха разложения, это дегенераты в целом. И Путин не мог не видеть этого, но из самых благих щадящих побуждений он все сохранял ее, пытаясь ее перевоспитать, перестроить постепенно, ненавязчиво».

Коммунисты пытались изменить саму человеческую природу по-быстрому. Христианство занимается этим же уже больше двух тысяч лет. Осуждать грех, а не грешника — это невыносимо сложно. Больно, неприятно, практически невозможно бороться со своим грехом, а не с чужим. Но таков путь: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Другого не придумали.

И это многое объясняет в том, как рулит Путин. Объясняет, пусть даже каждый из нас убежден, что знает, как рулить лучше.