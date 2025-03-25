Президент Палестины Махмуд Аббас 9 мая приедет в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных празднованию Дня Победы.

Об этом сообщил РИА Новости посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

«Президент Аббас будет 9 мая. Он приедет. Мы послали официальное письмо в Кремль, что президент Аббас будет участвовать в мероприятиях», — заявил Нофаль.

До этого в Кремле сообщили, что на празднование 80-летия Победы в Москву прилетит президент Сербии Александар Вучич. Кроме того, он направит сербские подразделения для участия в параде на Красной площади.

Также, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, на праздновании Дня Победы в Москве ждут президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Назван главный среди мировых лидеров гость парада 9 Мая

10 февраля стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая в Москве. Со своей стороны глава Китая пригласил российского президента Владимира Путина посетить торжества в Пекине, запланированные на начало сентября.