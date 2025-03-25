Экс-помощник президента РФ отреагировал на новость о съемках фильма с Лоу в роли Путина

Экс-помощник президента РФ, бывший замглавы администрации Кремля Владислав Сурков ответил на новости о съемках британского актера Джуда Лоу в роли российского лидера Владимира Путина словами «никто не застрахован от такого». Такой комментарий Сурков дал изданию «Русский пионер».

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Утром 25 марта Лоу появился на съемочной площадке в Риге в образе Путина. В латвийской столице проходят съемки фильма французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник».

Этот фильм - будущий политический триллер по одноименному роману Джуалиано да Эмполи. Считается, что прототипом одного из персонажей книги стал Сурков.

Сообщалось, что в картине Ассайаса также сыграют английский актер Том Старридж («Песочный человек») и звезда «Мальчишника в Вегасе» Зак Галифианакис. Лоу сравнивал свою работу над ролью Путина с «восхождением на Эверест».