Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале раскрыл замысел премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона по Украине. По его мнению, политики хотят создать впечатление активности и лидерства.

Сенатор указал на заявления британской прессы о том, что план миротворчества и «коалиция желающих» для отправки контингента на территорию республики являются фикцией и политическим театром.

«Действительно, главная задача этих двух — не быть, а выглядеть: выглядит содержательно, решительно, внушительно. Делать вид, что от них зависит мир на Украине», — отметил Пушков.

Он добавил, что Макрон и Стармер пытаются помешать установлению мира на Украине, но при этом сделать так, чтобы о них не забыли. Отсюда и возникла чреда бесконечных саммитов и совещаний, призванных создать впечатление бурной деятельности.

Ранее Пушков заявил, что Европа рассчитывает на то, что Трамп не сможет договориться с Россией о прекращении конфликта на Украине. По его словам, в таком случае европейские политики «прибегут в Белый дом и скажут: "Мы же говорили!"».